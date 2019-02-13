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Негода в Україні знеструмила майже 200 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 08:13
Негода в Україні знеструмила майже 200 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Станом на ранок знеструмлено населені пункти в 6 областях

Через погіршення погодних умов в шести областях України знеструмлено 188 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 13 лютого внаслідок погіршення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) та спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 188 населених пунктів у шести областях. Зокрема, у Черкаській - 74, Київській - 69, Чернігівській - 18, Сумській - 15, Кіровоградській - 8 і Дніпропетровській - 4 населених пунктів.

Також повідомляється, що до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на дорогах забезпечено.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в ніч на 13 лютого в Україні очікується похолодання, яке розпочнеться з західних областей.

Відзначимо, в Києві сьогодні прогнозується мокрий сніг і ожеледиця. Для попередження травматизму та аварійних ситуацій пішоходів і водіїв закликають бути обережними, пересуваючись містом.

 

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