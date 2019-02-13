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В Карпатах зберігається лавинна небезпека

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 08:44
В Карпатах зберігається лавинна небезпека
Ілюстративне фото (wikimedia.org/dahu1)

У горах очікуються снігопади і хуртовини

У Карпатах сьогодні, 13 лютого, збережеться значна лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 13 лютого в результаті снігопадів і хуртовин у горах зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 13 лютого в шести областях України знеструмлено 188 населених пунктів. Зокрема, у Черкаській - 74, Київській - 69, Чернігівській - 18, Сумській - 15, Кіровоградській - 8 і Дніпропетровській - 4 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, сьогодні на території України без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +6. На заході вдень від 0 до +3, вночі від -1 до -5, на півночі України вдень від 0 до +3, вночі від -1 до -4. В центрі вдень від 0 до +4, вночі від 0 до -3.

У східних областях без опадів, температура вдень від +1 до +4, вночі від -2 до +1. На півдні України вдень від +1 до +5, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від +2 до +4.

 

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