Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Обмеження спостерігаються у Київській, Вінницькій і Черкаській областях

Станом на ранок 13 лютого снігопад в Україні частково обмежив рух у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що помірний сніг спостерігається у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Сніг з дощем триває у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Також повідомляється, що траси державного значення в Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Закарпатській областях засніжені. У Рівненській, Одеській та Чернівецькій областях на дорогах ожеледиця.

Крім того, обмежили рух вантажівок у Київській (траси Н-01, Р-18 і Т-10-22), Вінницькій (М-21) та Черкаській (Н-01) областях. Також ускладнено виїзд з Чернівців по трасі М-19, де в результаті різкого зниження температури під час дощу утворилася ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 13 лютого в шести областях України знеструмлено 188 населених пунктів.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, у Карпатах сьогодні збережеться значна лавинна небезпека.