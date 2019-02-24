Завтра в Україну прийде потепління

У понеділок очікується підвищення температури до 8 градусів тепла

В понедельник, 25 февраля, в некоторых регионах Украины ожидается потепление, температура днем поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как пояснила Диденко, завтра днем в Украине ожидается повышение температуры до 3-8 градусов тепла. В восточной и северо-восточной частях страны, а также в Днепре температура будет колебаться от 0 до +3.

Кроме того, в Киеве завтра стоит ожидать сухую и теплую погоду, температура днем 4-6 градусов выше нуля.

Однако, по словам Диденко, погода может измениться.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль еще продолжается", - отметила синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 24 февраля 2019 года, на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем понизится до -3 градусов. В Крыму без осадков, днем до -3.

Как писало РБК-Украина, 24 февраля, на дорогах Киева местами ожидается гололедица.

Добавим, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в некоторых западных регионах Украины ожидается значительная снеголавинная опасность. Сход лавин возможен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.