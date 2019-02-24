У Карпатах очікується лавинна небезпека

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сходження лавин може статися у горах Івано-Франківської та Львівської областей

У неділю, 24 лютого, у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сьогодні у східній частині Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

Крім того, у гірських районах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області у Карпатах у п’ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів з групи з восьми осіб, яка прямувала на гору Піп Іван-Чорногірський.

Як писало РБК-Україна, 19 лютого на гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії зійшла лавина, сніг накрив 12 людей. До операції з порятунку лижників були залучені військовослужбовці та гірськолижні інструктори, вертольоти і собаки.

Також 4 лютого повідомлялось, що щонайменше десять людей загинули за вихідні на гірськолижних курортах в Альпах в результаті сходження лавин. Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії. Так, в районі італійської області Валле-д'Аоста загинули п'ять осіб, серед них - італійці та французи.