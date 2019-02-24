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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -3

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -3
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до -1

Погода на сьогодні: 24 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря опуститься до -3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -9. На півночі України вдень від -2 до +1, а вночі від -6 до -10. В центрі теж сухо і без опадів, вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -10.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від -1 до +1, вночі від -8 до -16. На півдні України вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -9. У Криму вдень від -1 до -3, вночі від -7 до -9.

погода в Україні 24 лютого

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 лютого без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6, вітер північно-західний 5-10 м/с.

погода Київ 24 лютого

Фото: погода в Києві та області

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