Завтра в Україну прийде потепління

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У понеділок очікується підвищення температури до 8 градусів тепла

У понеділок, 25 лютого, в деяких регіонах України очікується потепління, температура вдень підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як пояснила Діденко, завтра вдень в Україні очікується підвищення температури до 3-8 градусів тепла. У східній та північно-східній частинах країни, а також у Дніпрі температура коливатиметься від 0 до +3.

Крім того, у Києві завтра варто очікувати суху та теплу погоду, температура вдень 4-6 градусів вище нуля.

Проте, за словами Діденко, погода може змінитися.

"Потепління, звичайно, не може не радувати, але поки що не розслабляємося. Лютий ще триває", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні, 24 лютого 2019, на всій території України без опадів, температура повітря вдень знизиться до -3 градусів. В Криму без опадів, вдень до -3.

Як писало РБК-Україна, 24 лютого, на дорогах Києва подекуди очікується ожеледиця.

Додамо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що в деяких західних регіонах України очікується значна сніголавинна небезпека. Сходження лавин можливе у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.