Синоптики попередили про погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються зливи та грози, подекуди шквали вітру

Погода в Україні у неділю, 7 липня, принесе сильні дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у західних, північних та центральних областях місцями можливі грози. У Закарпатській області та на Прикарпатті пройдуть значні дощі, подекуди шквали вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі повідомляли, що у неділю, 7 липня, в більшості областей очікується дощова погода з температурою до +29. Вдень у західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози, а на Прикарпатті та Закарпатті очікуються значні дощі зі шквалами до 20 м/с.

Крім того, синоптики попередили, що на вихідних у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека. У столиці на вихідних також очікується висока пожежна небезпека. У Київській області у неділю рівень пожежної небезпеки також підніметься до надзвичайного.