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Сьогодні в Україні утримається дощова погода

Новини » Суспільство    07.07.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні утримається дощова погода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий дощ, вдень до +28

Погода в Україні: сьогодні, 7 липня, у західних, центральних, північних та деяких східних областях очікуються невеликі дощі, місцями з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків сьогодні у західних областях очікуються значні дощі, подекуди можливі грози, температура вдень коливатиметься від +24 до +28, вночі від +14 до +17. Невеликі дощі також торкнуться північних та центральних областей, дощитиме і в Харківській області. Там стовпчики термометрів вдень піднімуться до +28, а вночі опустяться до +13.

На півдні та сході країни сьогодні без опадів, але очікується мінлива хмарність. Температура вдень прогріється до +32, вночі ж термометри покажуть +12...+20 градусів. У Криму також мінлива хмарність, вдень до +30.

Сьогодні в Україні утримається дощова погода

Погода у Києві на сьогодні

За данимим синоптиків, у столиці сьогодні очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28, а вночі  від +15 до +17. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні утримається дощова погода

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