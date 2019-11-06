Завтра в Україні очікується похолодання і дощі

В Україну в четвер, 7 листопада, прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі на Захід і Північ. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Повідомляється, що дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних. Температура повітря в цих областях знизиться - у північній і західній частині протягом дня очікується +9 +14 градусів.

"Однак на Півдні, Сході та в більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо і +15 +22 градуси. Вітер нарешті заспокоїться, напрямок - з північного сходу і сходу", - повідомила синоптик.

У Києві 7 листопада завтра похолодає. Протягом дня максимальна температура повітря буде близько 10 градусів.

Також, за словами Діденко, 9-10 листопада в Україні знову потеплішає.

Нагадаємо, в середу, 6 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема, можливі пориви вітру до 20 м/с.

У зв'язку з ускладненням погодних умов в Україні був оголошений перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Гідрометцентрі попереджали, що 6 листопада в Україні очікуються опади. Так, сильні грозові дощі пройдуть у Закарпатській області і на Прикарпатті, також невеликий дощ можливий у північних та Вінницькій областях.