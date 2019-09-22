Завтра в Україні очікується похолодання до +10

Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою та переважно сонячною, однак місцями похолодає до +10. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

Так, за прогнозом синоптика, завтра у південних та західних областях очікується помірно тепла погода, температура вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів. На решті території буде прохолодніше, вдень очікується до +12…+17 градусів. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях прогнозується зниження температури до +10 градусів.

У столиці завтра, 23 вересня, буде суха та прохолодна погода. Вдень стовпчики термометрів у Києві показуватимуть близько +13…+14 градусів.

Нагадаємо, раніше українські синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень. У період з 23 по 26 вересня погодні умови в Україні будуть погіршуватися, очікують дощі. Ближче до кінця тижня дощова погода охопить всю територію країни.

Крім того, в Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди впродовж 22 вересня. У більшості областей країни, крім західних, прогнозуються сильні пориви вітру до 20 м/с. У Карпатах та Луганській області можливі заморозки на грунті.