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Наступного тижня Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    22.09.2019 - 10:22
Наступного тижня Україну накриють дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У четвер, 26 вересня, дощі охоплять всю країну

Погода в Україні у період з 23 по 26 вересня буде погіршуватися, до кінця тижня дощі охоплять всі регіони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

23 вересня

За прогнозом українських синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться з переважно сухої погоди на більшості території, лише в Закарпатській області очікується невеликий дощ. Середня температура по регіонам коливатиметься від +11 на півночі до +17 в центрі. У південних та західних областях буде тепліше, там очікується до +20...+22.

Наступного тижня Україну накриють дощі

24 вересня

У вівторок дощова погода охопить Харківську, Лугаснську, Донецьку, Полтавську та Дніпропетровську області. На решті території опадів не очікується, вдень температура триматиметься в межах +11...+17. На півдні та заході утримається температура до +19...+22.

Наступного тижня Україну накриють дощі

25 вересня

Середа принесе опади у західні, східні та деякі центральні області. Температура повітря вдень залишиться незмінною в порівнянні з минулим днем, однак на заході температура опуститься до +12. На Закарпатті ще утримається температура від +18 до +20.

Наступного тижня Україну накриють дощі

26 вересня

У четвер дощі накриють всю територію України. Температура повітря залишиться незмінною та коливатиметься в межах від +11 на півночі до +17 в інших регіонах. У південних областях та на Закарпатті від +18 до +22.

Наступного тижня Україну накриють дощі

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов в Україні 22 вересня. Сьогодні очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с та заморозки на грунті до 0...-3.

Сьогодні на півночі та сході України очікуються дощі Завтра в Україні очікуються сильні заморозки
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