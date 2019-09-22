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Сьогодні на півночі та сході України очікуються дощі

Новини » Суспільство    22.09.2019 - 10:00
Сьогодні на півночі та сході України очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень прогнозується до +19

Погода в Україні у неділю, 22 вересня, покращиться, однак у східних та північних областях очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у більшості областей буде помірно тепла та малохмарна погода. У східних та північних областях можливі невеликі короткочасні денні та нічні дощі.

Середня температура по Україні коливатиметься від +14 на сході до +20 у західних та центральних областях. На півдні зберігається тепла погода, вдень очікується від +19 до +23. Вночі стовпчики термометрів в середньому триматимуться в межах +4...+8 градусів, у Луганській області можливе зниження температури до 0...+2.

Сьогодні на півночі та сході України очікуються дощі

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозується малохмарна погода та переважно без опадів. Вдень температура повітря коливатиметься від +17 до +19, вночі буде в межах +7...+9 градусів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Сьогодні на півночі та сході України очікуються дощі

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що сьогодні, 22 вересня, в Україні очікуються сильні заморозки на грунті. Зниження температури до 0...-3 градусів прогнозувалося у Карпатах та Луганській області.

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