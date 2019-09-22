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Синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство    22.09.2019 - 09:31
Синоптики попередили про погіршення погоди
Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються сильні пориви вітру та заморозки

Погода в Україні сьогодні, 22 вересня, погіршиться, можливі заморозки та сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с. Також пориви вітру до 20 м/с прогнозуються у Києві та Київській області. У Луганській області та Карпатах заморозки на грунті до 0…-3 градусів. Оголошено перший рівень небезпечності.

Крім того, в понеділок, 23 вересня, заморозки прогнозуються у північних областях України. Можливе зниження температури до 0…-3 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 22 вересня, погода в Україні покращиться. Прогнозувалася сонячна погода та відчутне потепління. Очікувалося, що температура повітря впродовж дня коливатиметься від +17 до +23. У північно-східних областях можливі дощі.

Однак в Гідрометцентрі прогнозували в неділю прохолодну та вітряну погоду. На всій території країни, окрім заходу, очікувалися сильні пориви вітру, а в Карпатах та Луганській області - заморозки. Синоптики оголошували ІІ рівень небезпечності.

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