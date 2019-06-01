Завтра в Україні очікується до +33

У неділю, 2 червня, погода в Україні буде теплою та сонячною, проте у західних областях місцями можливі опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За словами синоптика, завтра в Україні буде сухо та спекотно, лише на заході можливі опади у вигляді дощів. Температура повітря місцями підніметься до +33.

"Температура повітря в неділю становитиме +25…+30 градусів, на півдні, сході та у більшості центральних областей +27…+33 градуси. У західних областях очікується +18…+24 градуси", - повідомила Діденко.

У Києві завтра очікується дощова погода, подекуди з грозами. Температура у столиці протягом дня коливатиметься від +25 до +28 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що на вихідних погода в Україні буде теплою, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35.

Вона також повідомляла, що атмосферні фронти північного циклону обумовлять дощі з грозами вздовж Вінницької, Черкаської, Полтавської, Сумської та Харківської областей.

Як писало РБК-Україна, за даними Гідрометцентру в суботу, 1 червня, в Україні збережеться дощова погода. Прогнозувалося, що сухо буде тільки місцями на сході, півдні і заході, температура повітря вдень сягне +33.