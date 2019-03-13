Завтра в Україні очікується до +11

В західних та північних областях буде хмарно і з опадами

Погода в Украине: завтра, 13 марта, ожидается днем +4+8 градусов, в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях до +9+11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Как отмечается, в западных и северных областях Украины ожидается плюсовая температура, в Винницкой области будет облачно и с осадками. В Сумской области осадки не дойдут.

"В южной части, большинстве центральных областей и на Юге Украины удержится сухая погода, которую организует антициклон Gabi. Ветер завтра будет южного направления, 5-10 м/с, на Западе возможны порывы до 15 м/с", - сообщила Диденко.

В Киеве в четверг солнце спрячется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6+8 градусов.

РБК-Украина писало, что в выходные 16-17 марта и в понедельник 18 марта в Киеве ожидается до +12+18 градусов.

Напомним, в прошлые выходные погода в Киеве побила четыре температурные рекорды на выходных 8-9 марта 2019 года.