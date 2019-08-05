Завтра в Україні без опадів, температура +27

Короткочасні дощі очікуються а західних областях
Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде без опадів, лише на заході очікується невеликий дощ, температура +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр Facebook.
Як повідомляють синоптики, 6 серпня в Україні буде без опадів, лише вдень у західних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза.
Вітер переважно західний, 5-10 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +7 +12, на узбережжі морів +11 +16 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27 градусів.
Крім того, синоптик Наталка Діденко розповіла, що з вівторка в Україну повернеться спека. Вона також поінформувала, що завтра в більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на заході України і в Луганській області.