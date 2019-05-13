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Завтра в Україні місцями дощі та грози

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 15:14
Завтра в Україні місцями дощі та грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень очікується до +25

Погода в Україні завтра, 14 травня, в деяких регіонах буде дощовою, температура до +25. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 14 травня вдень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі до 13 градусів тепла, вдень до +25, у західних областях-до +20.

Нагадаємо, як повідомила синоптик Наталка Діденко, в найближчий тиждень залишається ймовірність дощів у західних областях країни, а також в Одеській та Вінницькій областях.

За прогнозом "Укргідрометцентру", сьогодні всю територію України накриють дощі з грозами. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +23. У столиці сьогодні також очікується гроза.

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, сьогодні погода в Києві буде дощовою, місцями очікується гроза.Температура повітря прогріється до +20 градусів. Наголошується, що у другій половині тижня в Києві очікується потепління. Діденко додала, що наступні вихідні у столиці також будуть сухими та теплими.

Україну сьогодні накриють дощі з грозами У Київ наступного тижня прийде потепління
Новини України Гідрометцентр
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