Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

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Пожежна небезпека досягне 5-го класу

В Україні прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними українських синоптиків, з 24 по 27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Також у Київській області в цей же період, крім району Тетерева, збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Українського Гідрометцентру, на Закарпатті, та деяких районах Прикарпаття і в південній частині країни температура повітря складе +20+22 градуси.

У Києві сьогодні дощів не буде. Температура повітря вдень становитиме +12 +14 градусів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в ніч на 24 і 25 вересня очікуються заморозки. Така температурна ситуація очікується в Черкаській і Полтавській областях. У Києві у вівторок, 24 вересня, очікується суха погода, однак буде холодно. Стовпчики термометрів прогріються до +11 +14 градусів.