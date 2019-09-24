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В Україні сьогодні похолодає

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 08:00
В Україні сьогодні похолодає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У північних та східних областях сьогодні похолодає

Погода в Україні 24 вересня погіршиться, очікується похолодання у північних областях до +10. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди у всіх областях

За даними синоптиків, у західних областях сьогодні сонячно, температура повітря вдень досягне +17+21, вночі очікується +5+8. Натомість, у Волинській та Рівненській областях температура повітря вдень досягне +14+17, а в Житомирській області +12+14. У цій же області вночі температура повітря може досягти -1.

В Україні сьогодні похолодає

У північних областях похолодає до +10+13, вночі очікується від +1 до -1. Центр України буде без опадів, там температура повітря вдень досягне +14+17, вночі очікується +4+6.

У східних областях буде сонячно. Температура повітря вдень досягне +10+14, вночі очікується від +1 до -1. Натомість, у Запорізькій області буде тепліше, вдень очікується +17+19, вночі очікується +7+9.

Південь країни без дощів. Температура повітря вдень досягне +19+22, вночі очікується +9+13.

Прогноз погоди у столиці

У Києві, за даними синоптиків, сьогодні дощі немає. Температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується від +2 до 0.

В Україні сьогодні похолодає

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні очікується заморозки у повітрі до -3. Заоморозки будуть у північних, східних та Рівненській областях.

Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні Завтра в Україні похолодає до -4
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