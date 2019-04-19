У Києві на Великодні вихідні громадський транспорт працюватиме довше

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Метро і наземний громадський транспорт з 27 на 28 квітня буде працювати на годину довше, а 28 квітня відкриється на годину раніше

У Києві на Великдень і в поминальні дні весь міський пасажирський транспорт працюватиме довше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а 28 квітня метро відкриється на одну годину раніше.

Крім того, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з 27 квітня на 28 квітня на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше. Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метро.

Також планується збільшити кількість транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь. А у самих місць богослужінь під час святкування Великодня ввести додаткові зупинки. Зокрема, додатково планується залучити 407 одиниць рухомого складу, всього ж буде працювати 2265 одиниць транспорту.

Додамо, підготовлено проект розпорядження КМДА, яким заборонять 5 травня паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вул. Крайню і на вул. Кубанської України (на ділянці від вул. Кіото до вул. Миколи Матеюка), крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.

Нагадаємо, вихідні у травні дозволять українцям відпочити на два дні більше звичайного. Так, 1 числа вихідний у зв'язку з Днем праці, а 9 травня країна буде відзначати День перемоги. Варто відзначити, що в квітні Великдень випадає на 28 число, в неділю, тому вихідний день буде також і 29 числа, у понеділок.