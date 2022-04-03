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Тест замість ЗНО. Як проходитиме вступна кампанія в Україні

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 09:48
Тест замість ЗНО. Як проходитиме вступна кампанія в Україні Фото: міністр освіти Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у 2022 році замість чотирьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання школярі складатимуть один національний мультипредметний тест, до яких увійдуть три дисципліни. Зокрема, Українська мова, математика та історія України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Чому самі ці предмети? Українська мова та математика були обов'язкові для проведення державної підсумкової атестації. Ці три предмети вивчалися в повному обсязі для всіх спеціалізацій", - заявив він.

Шкарлет підкреслив, що мультипредметний тест буде здаватися при вступі на програму бакалавра.

"Наприклад, курсанти будуть надходити відповідно до Правил прийому закладів військових. Спеціальності, де є творчий конкурс, мультипредметний тест складатися не буде, єдиним результатом буде тільки талант і творчий конкурс", - повідомив міністр освіти.

Він додав, що для вступу на контакт також знадобиться мотиваційний лист.

"Всі надходження на бюджет і спеціальності висококон'юктурні буде здавати саме цей мультипредметний тест. І на контракт йде мотиваційний лист", - підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, що вступна кампанія-2022 буде проходити за спеціально схваленою процедурою.

Раніше Шкарлет анонсував повернення коштів школярам, які зареєструвалися на пробний етап ЗНО цього року.

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