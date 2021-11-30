Завтра поліція заблокує входи і під'їзди до Ради, депутатам зроблять коридор, - Арахамія

Завтра, 1 грудня поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор, щоб вони могли потрапити в будівлю парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамию .

"Будуть заблоковані входи, виходи, під'їзди (в Раду - ред.). Я думаю, що поліція зробить коридор, як вона робить під час масових мітингів, щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити в зал", - сказав нардеп.

Як зазначив Арахамія, Управління державної охорони попередило про можливість блокування Ради мітингувальниками. За його словами, зараз стоїть питання про те, як забезпечити прохід до парламенту дипломатам, які запрошені на завтрашнє засідання.