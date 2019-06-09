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Завтра очікується підвищення температури до +35

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 16:24
Завтра очікується підвищення температури до +35
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі з грозами накриють західні, Харківську та Вінницьку області

У понеділок, 10 червня, погода в Україні покращиться, очікується підвищення температури до +35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, понеділок в Україні буде сухим та спекотним, але у Харківській, Вінницькій, а також у західних та північних областях очікуються дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали вітру.

"Денна температура повітря становитиме +30…+35 градусів, у західних областях +27…+31 градус. Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть у західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині. Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град", - йдеться у повідомленні.

У Києві, за словами Діденко, початок тижня також буде спекотним, хоча є імовірність дощу з грозою. Стовпчики термометра у столиці завтра піднімуться до +30…+32 градусів.

"Наступний тиждень у Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока", - додала вона.

Завтра очікується підвищення температури до +35

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди на більшості території країни у неділю, 9 червня. Прогнозувалися сильні дощі з грозами, у деяких центральних областях - град. Місцями очікуються шквали вітру 15-20 м/с.

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