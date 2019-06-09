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Сьогодні в Україні утримається дощова погода

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні утримається дощова погода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощі з грозами, вдень до +30

Погода в Україні 9 червня 2019 буде дощовою, в усіх регіонах очікуються грози, стовпчики термометрів місцями піднімуться до +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +29 до +32, вночі від +16 до +19. У центральних регіонах вдень від +26 до +30, вночі від +14 до +20, опади очікуються в усіх областях. На півдні також дощі з грозами, температура повітря вдень від +27 до +30, вночі від +17 до +19. У Криму прогнозуються опади, вдень від +27 до +29, вночі від +18 до +20.

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень від +22 до +29, вночі від +13 до +16. У північних областях вдень від +27 до +31, вночі від +15 до +18.

погода

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 червня вдень очікуються дощі, місцями з грозами, денна температура повітря коливатиметься від +28 до +30, вночі від +17 до +19. Вітер східний, 5-10 м/с.

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