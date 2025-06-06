Завтра - особый день: что важно сделать в Троицкую поминальную субботу
В Православной Церкви Украины напомнили, что завтра - Троицкая вселенская поминальная суббота. Украинцам объяснили также, что важно сделать в этот день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Чем важна Троицкая поминальная суббота
Согласно информации ПЦУ, Троицкая поминальная суббота не случайно предшествует святой Пятидесятнице - воспоминанию схождения Духа Святого на апостолов, что считается также днем рождения новозаветной Церкви.
"Краеугольным камнем для нее является вера в Христово воскресение и как его следствие - вера во всеобщее воскресение мертвых", - объяснили гражданам.
Следовательно, накануне Троицы молитвенно вспоминают всех умерших не только ради того, чтобы почтить:
- их память;
- их прошлую жизнь.
"Мы молимся о душах умерших потому, что к этому нас вдохновляет вера в воскресение. Мы верим, что как Христос умер и воскрес, так и все наши умершие - воскреснут", - отметили в ПЦУ.
Троицкая поминальная суббота в 2025 году приходится на 7 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Соответственно, молитвы за усопших возносят, "чтобы в этом обещанном Богом всеобщем воскресении, когда будет Страшный суд, Господь был милостив к умершим и принял их в Царство Свое вместе с праведными".
"И мы делаем это не только частным образом, но все вместе - как Единая Христова Церковь, преодолевая время и пространство. Поэтому помолимся за всех, кто от века почил в вере и надежде на воскресение", - добавили в ПЦУ.
Поминальная суббота: что нужно сделать в этот день
Верующим напомнили, что накануне праздника Пятидесятницы или Дня Святой Троицы (который в этом году приходится на воскресенье, 8 июня), в субботу в храмах ПЦУ будут совершаться богослужения.
Троица приходится уже на это воскресенье, 8 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
"Будем молиться за всех от века почивших православных христиан - отцов, матерей, братьев и сестер наших", - уточнили в Церкви.
В этот день украинцев призвали:
- прийти в храм - "чтобы в общей молитве попросить Господа упокоить души усопших в Царстве Небесном, где нет ни болезни, ни скорби, ни воздыхания, но есть жизнь вечная";
- зажечь свечу - как видимый символ нашей любви и молитвы;
- подать записки с именами своих усопших родственников - которые будут зачитаны священнослужителями во время богослужения.
"А в память об умерших творите дела милосердия, помогайте нуждающимся, которых сейчас, во время войны, вокруг так много", - подчеркнули в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
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