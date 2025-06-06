Завтра - особливий день: що важливо зробити в Троїцьку поминальну суботу

У Православній Церкві України нагадали, що завтра - Троїцька вселенська поминальна субота. Українцям пояснили також, що важливо зробити у цей день.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чим важлива Троїцька поминальна субота

Згідно з інформацією ПЦУ, Троїцька поминальна субота не випадково передує святій П'ятдесятниці - спогаду сходження Духа Святого на апостолів, що вважається також днем народження новозавітної Церкви.

"Наріжним каменем для неї є віра у Христове воскресіння та як його наслідок - віра у загальне воскресіння мертвих", - пояснили громадянам.

Отже, напередодні Трійці молитовно згадують усіх померлих не лише заради того, щоби вшанувати:

їхню пам'ять;

їхнє минуле життя.

"Ми молимося про душі померлих тому, що до цього нас надихає віра у воскресіння. Ми віримо, що як Христос помер і воскрес, так і всі наші померлі - воскреснуть", - наголосили у ПЦУ.

Троїцька поминальна субота у 2025 році припадає на 7 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Відповідно, молитви за спочилих підносять, "щоби у цьому обіцяному Богом загальному воскресінні, коли буде Страшний суд, Господь був милостивим до померлих і прийняв їх у Царство Своє разом із праведними".

"І ми робимо це не лише приватно, але всі разом - як Єдина Христова Церква, долаючи час і простір. Тож молімося за всіх, хто від віку спочив у вірі та надії на воскресіння", - додали у ПЦУ.

Поминальна субота: що потрібно зробити у цей день

Вірянам нагадали, що напередодні свята П'ятдесятниці або Дня Святої Тройці (яке цьогоріч припадає на неділю, 8 червня), в суботу у храмах ПЦУ звершуватимуться богослужіння.

Трійця припадає вже на цю неділю, 8 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Молитимемося за всіх від віку спочилих православних християн - отців, матерів, братів і сестер наших", - уточнили у Церкві.

У цей день українців закликали:

прийти до храму - "щоби у спільній молитві попросити Господа упокоїти душі спочилих у Царстві Небесному, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, але є життя вічне";

засвітити свічку - як видимий символ нашої любові й молитви;

подати записки з іменами своїх спочилих родичів - які будуть зачитані священнослужителями під час богослужіння.

"А в пам'ять про померлих творіть діла милосердя, допомагайте нужденним, яких нині, під час війни, довкола так багато", - наголосили у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)