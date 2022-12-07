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В Одесском районе завтра свет будет весь день для работы отопления, - глава ОВА

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Одесса, Среда 07 декабря 2022 19:28
В Одесском районе завтра свет будет весь день для работы отопления, - глава ОВА Фото: в Одесском районе завтра свет будет весь день для работы отопления (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 8 декабря, в Одессе и соседних населенных пунктах электроснабжение вернут на весь день. Это необходимо для работы отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

"У ДТЭК и "Укрэнерго" появилась возможность переподключить схему питания, чтобы уже этой ночью обеспечить электроэнергией всех потребителей города Одессы и Одесского района для того, чтобы прогреть город в течение суток без отключений", - заявил он.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты ударили по инфраструктурным объектам Одесской области, из-за чего у жителей областного центра пропал свет.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что оккупанты выпустили семь ракет по одной из подстанций в Одесской области.

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