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Зеленський ділить НАТО на п'ять таборів

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 12:21
Зеленський ділить НАТО на п'ять таборів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський поділив Північноатлантичний альянс на п'ять таборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню The Economist.

"По-перше, це ті, хто не заперечує проти довгої війни, тому що це означатиме виснаження Росії, навіть якщо це означатиме загибель України і коштуватиме українських життів, - заявив він.

До другого табору, за словами Зеленського, відносяться ті, хто хоче швидкого припинення бойових дій, тому що російський ринок великий, і їх економіка страждає.

"Вони хотіли б, щоб Росія зберегла певні ринки. Третя, більш різноманітна група країн визнає нацизм в Росії і хоче, щоб Україна перемогла. До них приєднуються більш дрібні ліберальні країни, які хочуть, щоб війна закінчилася швидко за всяку ціну, тому що вони думають, що люди понад усе", - додав президент.

При цьому в п'ятий табір входять "сконфужені" країни, які хочуть миру зараз і всіма можливими способами, тому що вони є офісами РФ в Європі.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України НАТО
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