Зеленський ділить НАТО на п'ять таборів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню The Economist .

"По-перше, це ті, хто не заперечує проти довгої війни, тому що це означатиме виснаження Росії, навіть якщо це означатиме загибель України і коштуватиме українських життів, - заявив він.

До другого табору, за словами Зеленського, відносяться ті, хто хоче швидкого припинення бойових дій, тому що російський ринок великий, і їх економіка страждає.

"Вони хотіли б, щоб Росія зберегла певні ринки. Третя, більш різноманітна група країн визнає нацизм в Росії і хоче, щоб Україна перемогла. До них приєднуються більш дрібні ліберальні країни, які хочуть, щоб війна закінчилася швидко за всяку ціну, тому що вони думають, що люди понад усе", - додав президент.

При цьому в п'ятий табір входять "сконфужені" країни, які хочуть миру зараз і всіма можливими способами, тому що вони є офісами РФ в Європі.