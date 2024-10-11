В Киеве частично перекроют движение на Северном мосту: сколько это будет продолжаться

Киевских водителей предупреждают, что транспортное движение по Северному мосту до 15 октября будет ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УК " Киевавтодор ".

Отмечается, что движение частично ограничат первой и второй полосами в направлении с правого на левый берег Днепра из-за ремонта проезжей части моста.

Сообщается, что во время проведения работ движение транспорта будет осуществляться третьей и четвертой полосами движения.

В "Киевавтодоре" напомнили, что по результатам специального обследования Северный мост не признан аварийным, поэтому необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

Также там добавили, что предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.

Кроме того, известно, что продолжает разрабатываться проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части и тротуаров моста.

В то же время в приложении "Киев Цифровой" уточнили, что с 13 октября движение будет ограничено двумя полосами с левого на правое с 08:30 до 14:00.

Однако в выходные ожидается остановка движения на улице Трухановской. В субботу, 12 октября, движение будет ограничено с 10:30 до 18:30, а в воскресенье, 13 октября, с 08:15 до 15:30. Это связано с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.

Фото: ограничение движения (скриншот "Киев Цифровой")