Завтра в Києві очікується мороз

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень триматиметься на рівні 3-5 градусів морозу

У Києві завтра, 23 лютого, очікується мороз, однак опадів не прогнозують. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Вона пояснює: у Києві зараз так зимно навулиці, бо над містом нависла невелика хмарна атмосферна область.

"Сніг політає ще вночі, мороз щипатиметься. Особливо на фоні рвучкого вітру. Але завтра вдень опадів у столиці вже не буде, а ось мороз ще побуде", - написала Діденко.

За даними Укргідрометцентру, у столиці завтра температура опуститься до мінус 3-5 градусів, а вночі - до мінус 7-9. Потепління прогнозують вже у неділю, 24 лютого - температура опуститься вдень максимум до мінус 1 градуса.

РБК-Україна писало, що в Україні 23-24 лютого посилиться похолодання до -17 градусів вночі. Синоптик прогнозує, що антициклон витіснить з України негоду, яка охопила захід і південь. У зв'язку з цим суттєві опади малоймовірні.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що прохолодна погода в Україні, швидше за все, збережеться до кінця лютого.