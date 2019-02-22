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Завтра в Києві очікується мороз

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 21:02
Завтра в Києві очікується мороз
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень триматиметься на рівні 3-5 градусів морозу

У Києві завтра, 23 лютого, очікується мороз, однак опадів не прогнозують. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Вона пояснює: у Києві зараз так зимно навулиці, бо над містом нависла невелика хмарна атмосферна область.

"Сніг політає ще вночі, мороз щипатиметься. Особливо на фоні рвучкого вітру. Але завтра вдень опадів у столиці вже не буде, а ось мороз ще побуде", - написала Діденко. 

За даними Укргідрометцентру, у столиці завтра температура опуститься до мінус 3-5 градусів, а вночі - до мінус 7-9. Потепління прогнозують вже у неділю, 24 лютого - температура опуститься вдень максимум до мінус 1 градуса. 

Завтра в Києві очікується мороз

РБК-Україна писало, що в Україні 23-24 лютого посилиться похолодання до -17 градусів вночі. Синоптик прогнозує, що антициклон витіснить з України негоду, яка охопила захід і південь. У зв'язку з цим суттєві опади малоймовірні.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що прохолодна погода в Україні, швидше за все, збережеться до кінця лютого.

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