В деяких областях України вночі очікується похолодання до -17

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На вихідних в Україні опадів не очікується

В Україні 23-24 лютого посилиться похолодання до -17 градусів вночі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає РБК-Україна з посиланням на її повідомлення, опубліковане в Facebook.

За її словами, 23-24 лютого антициклон витіснить з України негоду, яка охопила захід і південь. У зв'язку з цим суттєві опади малоймовірні.

Однак похолодання в Україні посилиться. Зокрема, вночі 23-24 лютого очікується до -13 градусів, на північному сході до -17 градусів, вдень до -9. Вдень у неділю на заході і півночі почнеться підвищення температури повітря до +2. 25 лютого, за даними синоптика, потепління охопить більшу частину території України. Очікується потепління до +4.

У Києві 23-24 лютого буде холодно, вночі передбачається до -9 градусів. Вдень 23 лютого до -6 градусів, 24 лютого розпочнеться послаблення морозу до 0.

Нагадаємо, 22 лютого 2019 року на заході і на півдні України пройде сніг, в інших областях без опадів, температура повітря підніметься до +7.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що на цьому тижні повернуться сніг і морози, а прохолодна погода в Україні, швидше за все, збережеться до кінця лютого.