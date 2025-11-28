Завладели 15 млн гривен: полиция разоблачила схему хищения средств на ВСУ

"В 2024 году руководитель коммерческого предприятия организовал схему "победы" подконтрольной компании в закупках для нужд воинской части. Стоимость услуг была безосновательно завышена", - говорится в сообщении.

Детали схемы

По данным следствия, организатор схемы спланировал, что для "победы" подконтрольной компании в тендере для нужд Сил безопасности и обороны необходимо создать иллюзию конкуренции и якобы единственного выгодного предложения.

Он обеспечил участие в тендере нескольких подконтрольных юридических лиц, которые подали заведомо невыгодные коммерческие предложения.

Таким образом у должностных лиц Вооруженных Сил Украины было создано впечатление конкуренции и выгодности предложения компании, которую контролировал организатор.

Как указали в полиции, после "победы" в тендерных закупках подозреваемый лично подписал договоры с руководством воинской части о закупке товаров по завышенным ценам, обеспечил их поставку и принятие военными, а также получение денежных средств на счета.

Отмечается, что полученные средства были распределены между участниками схемы и потрачены на собственные нужды.

Что грозит

27 ноября полицейские провели 39 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской областей и в городе Киеве.

Изъяты документы и носители информации, которые являются доказательствами в уголовном производстве.

Организатору схемы и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи готовят материалы для избрания подозреваемым меры пресечения.

Фото: разоблачена преступная группа, которая завладела 15,5 млн гривен, предназначенными для закупки запчастей и ремонта военной техники (npu.gov.ua)