Заводы Коломойского требуют от государства признать их пострадавшими от цен на электроэнергию

Высший антикоррупционный суд 19 октября рассмотрит жалобу ферросплавных заводов Игоря Коломойского, которые во время войны требуют от государства признать их потерпевшими от уровня тарифов на электроэнергию в 2016-2019 годах в рамках уже закрытого судом дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте суда.

Как известно, месяц назад, 21 сентября Апелляционная палата ВАКС отказалась признавать заводы Коломойского потерпевшими.

21 сентября суд уже признал тот факт, что заводы олигарха не являются потерпевшими, однако для изменения невыгодного им решения заводы обратились в суд еще раз.

Исходя из принципа правовой определенности, суд не может принять иное решение и ни с того ни с сего признать заводы Коломойского потерпевшими.

По словам адвокатов стороны защиты, в условиях военных действий, когда страна мобилизует все ресурсы для защиты от российских атак, у некоторых сил в Украине находится время и ресурсы для раскачивания ситуации внутри страны.

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2022 года Никопольский завод ферросплавов, несмотря на войну, получил прибыль 223 млн гривен.

Напоминаем, 21 сентября Апелляционная палата четвертый раз закрыла дело Роттердам+. Суд лишил заводы Коломойского статуса потерпевших.

Ранее антикоррупционный суд первой инстанции в своем решении указал на отсутствие достаточных доказательств для обвинения в суде и на исчерпание возможностей их получения, так как срок досудебного расследования закончился.