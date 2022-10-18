Заводи Коломойського вимагають від держави визнати їх потерпілими від цін на електроенергію

Найвищий антикорупційний суд 19 жовтня розгляне скаргу феросплавних заводів Ігоря Коломойського, які під час війни вимагають від держави визнати їх потерпілими від рівня тарифів на електроенергію у 2016-2019 роках у рамках вже закритої судом справи "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті суду.

Як відомо, місяць тому 21 вересня Апеляційна палата ВАКС відмовилася визнавати заводи Коломойського потерпілими.

21 вересня суд вже визнав той факт, що заводи олігарха не є потерпілими, проте для зміни невигідного рішення заводи звернулися до суду ще раз.

Виходячи із принципу правової визначеності, суд не може ухвалити інше рішення і ні з того ні з сього визнати заводи Коломойського потерпілими.

За словами адвокатів сторони захисту, в умовах воєнних дій, коли країна мобілізує всі ресурси для захисту від російських атак, деякі сили в Україні мають час і ресурси для розгойдування ситуації всередині країни.

Раніше повідомлялося, що в І півріччі 2022 року Нікопольський завод феросплавів, попри війну, отримав прибуток 223 млн гривень.

Нагадуємо, 21 вересня Апеляційна палата вчетверте закрила справу Роттердам+. Суд позбавив заводи Коломойського статусу потерпілих

Раніше антикорупційний суд першої інстанції у своєму рішенні вказав на відсутність достатніх доказів для звинувачення у суді та на вичерпання можливостей їх отримання, оскільки термін досудового розслідування закінчився.