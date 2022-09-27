ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВАКС установил незаконность расследования дела "Роттердам+"

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 12:57
ВАКС установил незаконность расследования дела "Роттердам+" Фото: ВАКС установил незаконность расследования дела "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины объявила полный текст решения о законности и обоснованности решения САП закрыть дело "Роттердам+" при отсутствии в нем состава преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию полного судебного решения, имеющегося в распоряжении редакции.

Согласно тексту решения ВАКС, постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства от 20 мая 2021 года является законным, обоснованным и вынесенным в рамках дискреционных полномочий прокурора.

Кроме того, высшая антикоррупционная судебная инстанция подтвердила, что в уголовном производстве не причинен ни один вред государственным или общественным интересам.

Истцы, которые пытались обжаловать решение САП, - ОО ГПК и ферросплавные заводы Игоря Коломойского (АО "Запорожский завод ферросплавов" и АО "Никопольский завод ферросплавов") - не имеют никаких полномочий согласно решению суда.

Также судом апелляционной инстанции не высказано возражений в части выводов следственной судьи первой инстанции по истечении срока досудебного расследования.

Это, согласно решению суда, свидетельствует о незаконности любых дальнейших действий в данном уголовном производстве и будет безусловным основанием для закрытия производства в случае направления обвинительного акта в суд.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто еще в августе 2020 года. Впоследствии дело закрывали еще 4 раза. Законность такого решения подтвердили два разных прокурора САП и 4 разных судьи ВАКС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антикоррупционный суд Роттердам+
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны