Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На заводе, который подожгли в Чехии, изготавливали дроны для Украины, - СМИ

14:32 21.03.2026 Сб
2 мин
Есть несколько версий, кто мог стоять за поджогом завода дронов в Чехии
Елена Чупровская
Фото: в Чехии загорелся завод, поставляющий дроны Украине (facebook.com/PolicieCZ)

На заводе в чешском городе Пардубице, который подожгли в ночь на 21 марта, производили дроны для Украины. Полиция квалифицировала инцидент как теракт.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik, ответственность за поджог взяла на себя неизвестная группа The Earthquake Faction.

Читайте также: В Чехии произошел пожар на оборонном заводе: не исключают версию теракта

По данным издания, в здании, которое подожгли, расположена компания LPP Holding. Она совместно с израильской фирмой Elbit Systems производила дроны и поставляла их в Украину.

Злоумышленники объяснили нападение тем, что компания якобы связана с израильским военным сектором.

В своем заявлении они написали, что подожгли "важный производственный центр" израильского оружия в Пардубице - чтобы остановить его участие в "геноциде в Газе".

Версия о российском следе

Бывший руководитель Военной разведывательной службы Чехии Андор Шандор не исключает, что за нападением может стоять Россия. По его словам, похожие группы обычно имеют какую-то предыдущую историю деятельности.

"Конечно, этого полностью нельзя исключать. В своем заявлении вероятные виновники упоминают Газу, что мне кажется немного странным, ведь конфликт там начался три года назад и уже не находится в горячей фазе", - сказал Шандор.

По его словам, один из возможных сценариев - это российский саботаж под так называемым "фальшивым флагом": когда нападение организуют так, чтобы подозрение пало на кого-то другого.

Атаки на еврейские общины на фоне иранского конфликта

На фоне военной операции в Иране в США и Европе зафиксирован рост количества нападений на еврейские общины.

В частности, 12 марта в американском городе Вест-Блумфилд (штат Мичиган) заряженный взрывчаткой автомобиль протаранил синагогу Temple Israel, где также расположена школа.

Жертв среди учеников и сотрудников удалось избежать - погиб лишь сам нападавший.

Двумя днями позже, 14 марта, в престижном южном районе Амстердама произошел взрыв возле еврейской школы. Полиция и власти расценили инцидент как целенаправленный террористический акт.

Больше по теме:
ДрониУкраинаЧехия