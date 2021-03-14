На заводі Tesla в США стався спалах COVID: майже 500 працівників заразилися

На заводі Tesla в Каліфорнії стався спалах коронавірусу. Підприємство відкрили в розпал пандемії.

На заводі працює близько 10 тисяч осіб. Заразилися близько 450 осіб. Зазначається, що про спалах на заводі було відомо й раніше, проте точне число хворих не розкривалося.

Дані про заражених отримав PlainSite.

В кінці березня 2020 року через швидке поширення коронавірусу у США головний виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Inc Ілон Маск оголосив про припинення роботи заводу компанії в місті Фрімонт, штат Каліфорнія.

Також у грудні 2020 року німецький суд наказав компанії Tesla призупинити будівництво заводу біля Берліна за позовом екологів. На першому підприємстві компанії в Європі планують виробляти автомобілі та акумулятори до них.