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Tesla зупинить виробництво електромобілів через коронавірус в США

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 09:55
Tesla зупинить виробництво електромобілів через коронавірус в США
Фото: компанія Tesla (inventure.com.ua)

Виробництво на заводі Tesla буде зупинено 23 березня

Через швидке поширення коронавіруса в США, головний виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Inc Ілон Маск оголосив про припинення роботи заводу компанії в місті Фрімонт, штат Калифония. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, шість округів Сан-Франциско, включаючи округ Аламеда, оголосила про заборону на роботи всіх підприємств, які не є життєво важливими. Ця міра покликана уповільнити поширення коронавирусної інфекції. Через це виробництво Tesla буде зупинено 23 березня до кінця дня, при цьому завод продовжить виконувати "базові операції" відповідно до вказівок влади.

Також компанія припинить роботу свого заводу з виробництва сонячних батарей в Нью-Йорку. Крім того, підприємство Gigafactory в Неваді, а також мережа станцій для зарядки акумуляторів електромобілів продовжать функціонувати.

Нагадаємо, від сьогодні, через пандемію коронавірусу, NASA призупинить створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс.

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