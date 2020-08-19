На півночі Криму стався новий викид сірчистого газу

Фото: викид стався на "Кримському титані" (facebook.com Василь Теліженко)

"Влада" Армянська запевняє, що концентрація шкідливих речовин не є небезпечною

На півночі анексованого Криму стався новий викид сірчистого газу на підприємстві "Кримський титан". Місцеві жителі скаржаться на неприємний запах у повітрі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава адміністрації Армянська Василь Теліженко.

За його словами, сьогодні на заводі після тривалого простою запустили сірчанокислотне виробництво. Під час переведення системи в робочий режим стався викид сірчистого ангідриду, який привів до локального забруднення повітря.

Теліженко відзначив, що концентрація шкідливих речовин не перевищує допустимі. Але протягом трьох днів кілька разів на добу будуть робитися виміри.

Нагадаємо, останній великий викид на "Кримському титані" був на початку вересні 2018 роки; тоді в Армянську ввели режим надзвичайної ситуації, закрили школи та лікарні.

Також повідомлялося, що в результаті викиду хімікатів на материкову частину України виїхали 59 осіб, а на адміністративному кордоні отруїлися кілька українських прикордонників. Крім того, в Херсонській області до лікарень звернулися кілька десятків дорослих і дітей.

Ситуація була нормалізована до кінця місяця.