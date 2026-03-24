Завод Дерипаски в Ирландии поставляет сырье для оборонки РФ, - The Guardian

14:55 24.03.2026 Вт
Сырье из ЕС попадает на военные заводы РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: российский олигарх Олег Дерипаска (Getty Images)

Ирландский завод Aughinish Alumina, принадлежащий российской компании "Русал", подозревается в поставках глинозема на российские заводы, которые производят оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что за завод и кому принадлежит

Aughinish Alumina расположен на западе Ирландии. Предприятие входит в структуру "Русала" с 2006 года и является крупнейшим производителем глинозема в Европе - обеспечивает около 30% потребностей ЕС в этом сырье.

Около четверти акций "Русала" опосредованно принадлежат Олегу Дерипаске - российскому миллиардеру, который находится под санкциями Великобритании, ЕС и США.

Сам "Русал" под санкции не попал. Данные содержатся в утечке документов, которые получили международные медиагруппы.

Как выросли поставки после вторжения

После полномасштабного вторжения России в Украину поставки глинозема из Aughinish на российские плавильные заводы резко увеличились.

По данным Обсерватории экономической сложности:

  • В 2023 году Ирландия экспортировала в Россию глинозем на 243 миллиона долларов;
  • В 2024 году эта цифра выросла на 55% - до 376 миллионов долларов.

Только в 2024 году из Ирландии в Красноярск было отправлено почти 500 тысяч тонн глинозема на сумму около 200 миллионов долларов. Это примерно две трети всего оксида алюминия, который импортировал Красноярский завод "Русала" в том году.

Где заканчивается цепь поставок

Глинозем перерабатывается в алюминий на заводе в Красноярске. Затем алюминий продается через торговую фирму "Русала" посреднической компании - "Алюминий Сейлз Компани" (АСК). По утечке документов, в 2024 году АСК заплатила "Русалу" около 300 миллионов долларов.

Среди клиентов АСК - десятки оружейных предприятий под санкциями. В частности, крупнейшим покупателем в 2024 году оказался завод имени Свердлова в городе Дзержинск - он производит корпуса ракет и взрывчатку.

По данным ЕС и украинской разведки, это единственный значительный производитель взрывчатых веществ гексоген и октоген в России. В октябре 2024 года украинские военные нанесли по нему удар.

В целом компании, связанные с оборонными контрактами, уплатили за алюминий 337 миллионов долларов с февраля 2022 по апрель 2025 года.

Нарушает ли это санкции

Формально - нет. Глинозем не входит в санкционные товары ЕС, поэтому его продажа в Россию не запрещена.

"Цепи поставки оборонной продукции по своей сути являются многоуровневыми и трансграничными", - отметил профессор Аристидес Матопулос из Крэнфилдского университета.

Он добавляет, что каждый узел в цепочке может казаться полностью соответствующим требованиям. В то же время это позволяет стратегическим материалам достигать конечных пользователей, на которых распространяются санкции.

Что говорят в компании и в правительстве

"Мы работаем в строгом соответствии со всеми действующими законами ЕС, включая санкции, меры экспортного контроля и торговые правила", - заявил представитель Aughinish.

В компании отметили также что глинозем и алюминий являются базовыми товарами, удовлетворяющими широкие общественные потребности. Они являются жизненно важными для гражданской промышленности.

Представитель ирландского правительства отметил, что завод не подпадает под санкции ЕС и не предлагался для внесения в санкционные списки. В то же время он подтвердил, что Ирландия "остается недвусмысленной в своей неизменной поддержке Украины".

Напомним, недавно США дали разрешение на операции с нефтью РФ на подсанкционных танкерах. Теперь можно продавать, доставлять и разгружать российскую нефть. Однако разрешение не распространяется на сделки с участием Ирана.

В то же время в 2025 году Евросоюз купил у РФ металла почти на 2 млрд евро за 2025 год. Наибольшая доля импорта пришлась на полуфабрикаты стали.

