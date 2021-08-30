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Заволоділи нерухомістю на 72 млн гривень: в Києві викрили злочинну групу

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 13:09
Заволоділи нерухомістю на 72 млн гривень: в Києві викрили злочинну групу Фото: зловмисники заволоділи п'ятьма об’єктами нерухомості у Києві (npu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

Правоохоронці викрили організовану злочинну група, яка заволоділа п'ятьма об’єктами нерухомості у Києві. Нерухоме майно належало двом юридичним компаніям, одна з яких має інозмемні інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній.

"Без відома власників правопорушники укладали договори купівлі-продажу та переоформляли право власності на нерухоме майно на одного з членів організованої злочинної групи (ОЗГ). Протиправно отримане майно зловмисники легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою", - йдеться в повідомленні.

До складу організованої злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п'ять його спільників. Кожен з них мав свою "роль" у вказаній схемі - псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів.

В поліції повідомили, що зловмисники заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомості на загальну суму понад 72 млн гривень.

Наразі трьом фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали зловмисників, які планували доставити в Україну близько мільйона фальшивих доларів.

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