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Завладели недвижимостью на 72 млн гривен: в Киеве разоблачили преступную группу

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 13:09
Завладели недвижимостью на 72 млн гривен: в Киеве разоблачили преступную группу Фото: злоумышленники завладели пятью объектами недвижимости в Киеве npu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Правоохранители разоблачили организованную преступную группа, которая завладела пятью объектами недвижимости в Киеве. Недвижимое имущество принадлежало двум юридическим компаниям, одна из которых имеет иностранные инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний.

"Без ведома владельцев правонарушители заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов организованной преступной группы (ОПГ). Незаконно полученное имущество злоумышленники легализовали, а вырученные средства распределяли между собой", - говорится в сообщении.

В состав организованной преступной группы входило шестеро мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. Каждый из них имел свою "роль" в указанной схеме - псевдодиректор, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозке средств.

В полиции сообщили, что злоумышленники завладели пятью объектами недвижимости на общую сумму более 72 млн гривен.

Сейчас трем фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые планировали доставить в Украину около миллиона фальшивых долларов.

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