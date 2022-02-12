Все залежить від стажу. Скільки потрібно працювати, щоб вийти на пенсію в 65 років

Вихід на пенсію в Україні після досягнення 65-річного віку залежить від страхового стажу. Він становить не менше 15 років і впливає на розмір пенсійних виплат.
Детальніше про вихід на пенсію в 65 років - в матеріалі РБК-Україна нижчий.
Вихід українців на пенсію регулюється законом №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно 26 статті пенсійні виплати призначаються при досягненні 60, 63 і 65-річного віку, і залежать від страхового стажу.
На пенсію в 65 років можна вийти за наявності такого страхового стажу:
У разі відсутності необхідного страхового стража його можна докупити, але не більше 5 років. При цьому вартість одного року прив'язана до розміру єдиного соціального внеску, який своєю чергою залежить від мінімальної заробітної плати.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 22% від заробітної плати. До жовтня 2022 року мінімальна зарплата - 6 500, далі - 6 700 гривень. ЄСВ, відповідно, 1 430 і 1 474 гривні на місяць.
У 2022 році додаткові роки страхового стажу обійдуться:
Мінімальна пенсія в Україні визначається законом "Про державний бюджет на 2022 рік". Пенсійні виплати не можуть менше прожиткового мінімуму. Цього року вони складуть:
Розмір пенсії за віком залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. При визначенні розміру пенсійних виплат застосовується величина оцінки вартості одного року страхового стажу на рівні 1%. (стаття 25 закону 1058-IV).
Наприклад, при страховому стажі в 35 років виплати встановлюються на рівні 35% від заробітної плати, визначеної для розрахунку пенсії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з українців зможе вийти на пенсію незалежно від віку.
Зазначимо, з 1 березня 2022 року в Україні перерахують пенсії, однак планова індексація торкнеться не всіх.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, який страховий стаж потрібен, щоб вийти на пенсію в 60 років.