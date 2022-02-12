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Все залежить від стажу. Скільки потрібно працювати, щоб вийти на пенсію в 65 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вихід на пенсію в Україні після досягнення 65-річного віку залежить від страхового стажу. Він становить не менше 15 років і впливає на розмір пенсійних виплат.

Детальніше про вихід на пенсію в 65 років - в матеріалі РБК-Україна нижчий.

Страховий стаж для пенсії в 65 років

Вихід українців на пенсію регулюється законом №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно 26 статті пенсійні виплати призначаються при досягненні 60, 63 і 65-річного віку, і залежать від страхового стажу.

На пенсію в 65 років можна вийти за наявності такого страхового стажу:

  • у 2022 році - від 15 до 19 років;
  • у 2023 році - від 15 до 20 років;
  • у 2024 році - від 15 до 21 рік;
  • у 2025 році - від 15 до 22 років;
  • у 2026 році - від 15 до 23 років;
  • у 2027 році - від 15 до 24 років;
  • у 2028 році - від 15 до 25 років.

У разі відсутності необхідного страхового стража його можна докупити, але не більше 5 років. При цьому вартість одного року прив'язана до розміру єдиного соціального внеску, який своєю чергою залежить від мінімальної заробітної плати.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 22% від заробітної плати. До жовтня 2022 року мінімальна зарплата - 6 500, далі - 6 700 гривень. ЄСВ, відповідно, 1 430 і 1 474 гривні на місяць.

У 2022 році додаткові роки страхового стажу обійдуться:

  • 1 рік - 34 320 гривень;
  • 2 роки - 61 776 гривень;
  • 3 роки - 82 368 гривень;
  • 4 роки - 96 096 гривень;
  • 5 років - 102 960 гривень.

Мінімальна пенсія у 2022 році

Мінімальна пенсія в Україні визначається законом "Про державний бюджет на 2022 рік". Пенсійні виплати не можуть менше прожиткового мінімуму. Цього року вони складуть:

  • з 1 січня - 1 934 гривні;
  • з 1 липня - 2 027 гривень;
  • з 1 грудня - 2 093 гривні.

Розмір пенсії за віком залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. При визначенні розміру пенсійних виплат застосовується величина оцінки вартості одного року страхового стажу на рівні 1%. (стаття 25 закону 1058-IV).

Наприклад, при страховому стажі в 35 років виплати встановлюються на рівні 35% від заробітної плати, визначеної для розрахунку пенсії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з українців зможе вийти на пенсію незалежно від віку.

Зазначимо, з 1 березня 2022 року в Україні перерахують пенсії, однак планова індексація торкнеться не всіх.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, який страховий стаж потрібен, щоб вийти на пенсію в 60 років.

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