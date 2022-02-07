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Деяким групам українців дозволять виходити на пенсію незалежно від віку

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 12:00
Деяким групам українців дозволять виходити на пенсію незалежно від віку Фото: пенсіонери зможуть виходити на пенсію незалежно від віку (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Деякі українці матимуть змогу вийти на пенсію незалежно від віку з 2028 року. Проте для цього необхідно мати мінімум 40 календарних років страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

При цьому у міністерстві додали, що кожен індивідуальний випадок розглядатиметься окремо. При оформленні виплат Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу та отриману заробітну плату, з якої було сплачено страхові внески.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 березня 2022 року в Україні перерахують пенсії. Але планова індексація зачепить не всіх.

Також зазначимо, що для українських підприємців збираються запровадити новий принцип виплати пенсій.

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