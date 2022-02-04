ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пенсії підвищать не всім: кого торкнеться планова індексація з 1 березня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 11:06
Пенсії підвищать не всім: кого торкнеться планова індексація з 1 березня Фото: пенсії індексують з коефіцієнтом 1,14 тільки для частини пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року проведуть з коефіцієнтом 1,14. Але це не означає, що всім пенсіонерам виплати підвищать на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як зазначили у прес-службі Мінсоцполітики, планується індексувати:

  • страхові пенсії, призначені до 2019 року. При цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення становитиме близько 500 грн;
  • пенсії військовим (середній розмір підвищення становитиме 700 грн);
  • мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення становитиме 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

При цьому близько половини пенсіонерів, які підпадуть під індексацію, отримають підвищення в розмірі 100 гривень.

Також планується:

  • підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб зі страховим стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 гривень та встановити мінімальну пенсійну виплату для осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2 100 гривень;
  • встановити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;
  • збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині, до 2 100 гривень;
  • встановити до пенсій за зверненнями, що надійшли до 31.12.2021 включно, які не підвищувалися з 01.03.2022, щомісячну доплату в розмірі 135 гривень.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів з 11,1 млн пенсіонерів. Однак розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
NEWS
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США