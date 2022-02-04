Пенсії підвищать не всім: кого торкнеться планова індексація з 1 березня
Фото: пенсії індексують з коефіцієнтом 1,14 тільки для частини пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року проведуть з коефіцієнтом 1,14. Але це не означає, що всім пенсіонерам виплати підвищать на 14%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Як зазначили у прес-службі Мінсоцполітики, планується індексувати:
- страхові пенсії, призначені до 2019 року. При цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення становитиме близько 500 грн;
- пенсії військовим (середній розмір підвищення становитиме 700 грн);
- мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення становитиме 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
При цьому близько половини пенсіонерів, які підпадуть під індексацію, отримають підвищення в розмірі 100 гривень.
Також планується:
- підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб зі страховим стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 гривень та встановити мінімальну пенсійну виплату для осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2 100 гривень;
- встановити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;
- збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині, до 2 100 гривень;
- встановити до пенсій за зверненнями, що надійшли до 31.12.2021 включно, які не підвищувалися з 01.03.2022, щомісячну доплату в розмірі 135 гривень.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів з 11,1 млн пенсіонерів. Однак розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.