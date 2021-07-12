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Зеленський хоче обговорювати "Північний потік-2" в рамках нормандського формату

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Понеділок 12 липня 2021 20:36
Зеленський хоче обговорювати "Північний потік-2" в рамках нормандського формату Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу"Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського та Ангели Меркель.

"Я думаю, що нормандський формат може бути майданчиком, де можуть підніматися енергетичні питання. Я сказав пані Меркель, що Україна може бути відключена від газу. Ми всі ризикуємо. Газ може не отримати і окупована територія Донбасу. А це ті зобов'язання, які брали на себе учасники Нормандії", - заявив він.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо "Північного потоку-2" дійсно можуть обговорюватися під час зустрічі "нормандської четвірки", однак вона наголосила, що це не буде частиною урегулювання на Донбасі.

Нагадавши, Меркель підтвердила позицію Німеччини щодо збереження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2".

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Володимир Зеленський Північний потік-2 Нормандський формат
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