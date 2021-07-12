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Меркель: мінські угоди повільно виконуються, потрібна реалізація формули Штайнмаєра

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Берлін, Понеділок 12 липня 2021 20:19
Меркель: мінські угоди повільно виконуються, потрібна реалізація формули Штайнмаєра Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання мінських домовленостей. За її словами, необхідна реалізація "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського та Меркель.

"Нам не вистачає прогресу в мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. на жаль, так не надійшли сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмайєра ", - сказала Меркель.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про необхідність "відчутного прогресу" в імплементації так званої "формули Штайнмайєра". При цьому Росія повинна використовувати свій вплив для стабілізації "режиму тиші".

Відзначимо, згідно з домовленостями "нормандської четвірки", формула повинна бути внесена в українське законодавство.

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