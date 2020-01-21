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Колишнього керівника філії АМПУ підозрюють у розкраданні понад 20 млн гривень

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 16:52
Колишнього керівника філії АМПУ підозрюють у розкраданні понад 20 млн гривень
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Серед підозрюваних колишній керівник Одеської філії АМПУ і фізособа, наближене до нардепу 7-го і 8-го скликань

Детективи Національного бюро розслідувань України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у розкраданні понад 21 млн гривень держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що серед підозрюваних колишній начальник і діючий головний інженер Одеського філіалу АМПУ, директор приватної компанії-переможниці закупівлі, колишній директор приватної компанії-орендаря днопоглиблювального каравану, а також фізична особа, наближена до народного депутата 7-го і 8-го скликань. При цьому колишньому керівнику філії АМПУ і фізособі, наближеному до нардепа, підозра повідомили заочно, так як їх місцезнаходження невідомі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

"У 2015 році підозрювані у змові організували закупівлю за рахунок державного бюджету послуг з будівництва причалу в Одеському морському торговому порту таким чином, що перемогу в ній здобула приватна компанія. При виконанні договору, в день фактичного початку виконання робіт між директором компанії-переможця і директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, були підписані додаткові угоди, в яких істотно збільшена вартість фрахту днопоглиблювального каравану. При цьому, обидві компанії, як з'ясувало слідство, контролювала один чоловік", - повідомили в НАБУ.

Пізніше угоду підписав керівник Одеської філії АМПУ. Дії підозрюваних завдали збитків держпідприємству у розмірі 21,36 млн гривень.

Нагадаємо, в кінці грудня НАБУ провело обшуки в приміщеннях державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Обшуки проходячи у філіях підприємства і за місцем проживання посадових осіб АМПУ в Києві, Одесі і Одеській області в рамках розслідування зловживання посадових осіб держпідприємства.

Також РБК-Україна писало, що в кінці листопада Служба безпеки України провела обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням фінансової операції, яка завдала шкоди державу на понад 54 млн гривень.

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