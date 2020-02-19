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У Одеському морському порту та офісі АМПУ проводяться обшуки

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 17:31
У Одеському морському порту та офісі АМПУ проводяться обшуки
Фото: Одеський морський порт (www.gp.gov.ua)

Керівництво портів може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків

У середу, 19 лютого, Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" та ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

За версією слідства, упродовж п`яти років посадовці державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі.

"Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток", - йдеться у повідомленні.

Так, фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали держпідприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

Нагадаємо, в березні минулого року НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська через придбання АМПУ автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

Крім того, в кінці листопада 2019 року СБУ провела обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням контракту, який завдав збитків державі на понад 54 млн гривень.

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